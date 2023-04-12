محمد بن زايد يصل القاهرة في زيارة رسمية

وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان في مقدمة مستقبلي الرئيس الإماراتي لدى وصوله مطار القاهرة.

وأجريت مراسم استقبال للرئيس الإماراتي لدى وصوله قصر الاتحادية في القاهرة.