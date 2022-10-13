خلال لقائه بوتين.. أمير قطر: علاقاتنا مع روسيا قوية وتاريخية

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقائه الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الكازاخية أستانة، اليوم الخميس، إن لدى بلاده علاقات قوية وتاريخية مع روسيا.

والتقى الزعيمان على هامش انطلاق أعمال قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات الثقة في آسيا "CICA" في أستانة اليوم، وفقا لقناة "آر تي" الروسية.

وأضاف الشيخ تميم أن لدى قطر استثمارات ضخمة في روسيا وهي جيدة وناجحة، لكن التبادل التجاري بين البلدين ليس بالطموح المطلوب، وستكون هناك فرص لتطوير الاستثمار في مجالات الطاقة والزراعة مستقبلا.

كما أشاد بالدور الروسي الداعم لقطر بشأن اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 في الدوحة، مؤكدا استمرار التنسيق حتى نهاية البطولة.

ومن جانبه، قال الرئيس بوتين إن "العلاقات بين روسيا وقطر تتطور بنجاح".

وأعرب عن أمنياته بالنجاح لقطر في تنظيم بطولة كأس العالم 2022، مبديا استعداد بلاده في تقديم المزيد من الدعم.

ووفقاً للديوان الأميري لدولة قطر، ناقش الزعيمان كذلك الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على أسواق الطاقة، وتداعيات الصراع على الأمن الغذائي وكذلك الوضع في ليبيا وسوريا ومحادثات إيران النووية.

وذكر مصدر مطلع لرويترز، أمس الأربعاء أن الاجتماع يهدف لتخفيف التوتر بين روسيا وقطر، الذي تصاعد منذ اندلاع الصراع الأوكراني في فبراير شباط.

وأضاف المصدر أن قطر، وهي من كبار مصدري الغاز، التزمت الحياد إلى حد كبير في الصراع الأوكراني، لكن خطوات اتخذتها، ومنها انتقاد روسيا في الآونة الأخيرة بسبب ضمها لأراض أوكرانية، أثارت حفيظة موسكو.

وقال المصدر إن قطر في حاجة لعلاقات ودية مع روسيا ودول أخرى في المنطقة لمواصلة لعب دور كوسيط في النزاع.

وانطلقت، اليوم، أعمال قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات الثقة في آسيا وهو منتدى حكومي دولي لتعزيز التعاون من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في آسيا.

ويقوم المؤتمر على أساس الاعتراف بوجود صلة وثيقة بين السلام والأمن والاستقرار في آسيا وبقية العالم، إذ تستند فكرته الأساسية على أولوية عدم تجزئة الأمن، والمبادرات المشتركة، والتفاعل متبادل المنفعة للدول الصغيرة والكبيرة على حد سواء.