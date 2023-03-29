العراق: وضعنا اللمسات الأخيرة لمذكرة تفاهم مع عُمان لمكافحة الفساد

وقال البيان إن حنون أكد "عزم الهيئة على تكثيف جهودها لاسترداد المدانين والأصوال المهربة"، مشيراً إلى أنَّ "ذلك يسهم في دعم خزينة الدولة والمشاريع التنموية المدرجة في البرنامج الحكومي".

وأضاف أنه أشاد، خلال اللقاء "بتعاون الجانب العماني مع الهيئة في ملف الاسترداد"، موضحاً أن "باكورة هذا التعاون تمثلت بإلقاء السلطات العمانية القبض على المدانين الهاربين، كل من المدير العام للتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة سابقاً، ومدير مُديريَّة زراعة محافظة الأنبار سابقاً، والمطلوبين لجمهورية العراق".

كما لفت البيان إلى أن "هيئة النزاهة تأمل أن تكون سلطنة عمان في مقدمة الدول المتعاونة مع العراق في ملف استرداد الأموال والمدانين عبر نظيرتها العمانية (جهاز الرقابة المالية والإدارية)".