انطلاق الاقتراع لانتخاب مجلس أمة كويتي جديد

انطلق صباح الثلاثاء، الاقتراع للانتخابات البرلمانية العشرين في تاريخ الكويت، لاختيار أعضاء مجلس الأمة البالغ عددهم 50 عضوا.

ويتنافس على مقاعد مجلس الأمة الكويتي 207 مرشحين منهم 13 سيدة، فيما يقسم قانون الانتخاب البلاد إلى 5 دوائر انتخابية، تفرز كل واحدة 10 نواب فائزين.

وتبلغ أعداد من يحق لهم التصويت في الكويت 793646 ناخبا، يمكن لكل منهم التصويت لمرشح واحد.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، تشهد الانتخابات البرلمانية أقل عدد للمرشحين منذ انتخابات مجلس الأمة التي أجريت عام 1975.

وتُغلَق صناديق الاقتراع في الثامنة من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

حل المجالس

صدر في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي، مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي المنتخب عام 2020، قبل تحديد موعد الانتخابات الحالية وفتح باب الترشح.

سبق ذلك حل مجلس الأمة في مناسبتين مختلفتين، وذلك في ظل تصعيد شهدته العلاقة بين المجلس والحكومة.

وفي آب/ أغسطس الماضي، صدر المرسوم الأميري الأول بحل مجلس الأمة، قبل إجراء انتخابات في أيلول/ سبتمبر، وإفراز مجلس جديد لعام 2022.

ولم يلبث هذا المجلس كثيرا، إذ أعلنت المحكمة الدستورية إبطال انتخابات مجلس 2022، وإعادة مجلس 2020، بسبب بطلان مرسوم الحل.