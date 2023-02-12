وكالة: أمير قطر يصل تركيا في زيارة عمل

ووفق الوكالة، فقد وصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على رأس وفد رسمي إلى مدينة إسطنبول، موضحة أن الأمير تميم "سيلتقي خلال الزيارة أخاه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية".

ولاحقا، أفادت وكالة الأناضول الرسمية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر وحيد الدين الرئاسي بإسطنبول. مؤكدة أن الجانبان عقدا "اجتماعا مغلقا".