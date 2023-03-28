وكالة إيرانية: وفد بحريني يزور طهران قريبا

قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن وفدًا من البحرين سيتوجه إلى العاصمة طهران قريبًا، في إطار المساعي الدبلوماسية لتعزيز العلاقات بين إيران والبحرين.

وذكرت الوكالة الإيرانية في موقعها الرسمي، أن "وفدًا من البحرين سيتوجه إلى طهران بهدف استئناف العلاقات مع الجمهورية الإسلامية".

وأشارت إلى أن "هذه الزيارة جاءت عقب زيارة قام بها وفد من البرلمان الإيراني إلى العاصمة المنامة في وقت سابق من هذا الشهر".

وكانت مصادر بحرينية قالت لوسائل إعلام، إن "وفدًا إيرانيًا سافر مؤخرًا إلى البحرين وزار السفارة الإيرانية في المنامة".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن مصادر بحرينية قولها، إن "الوفد الإيراني من وزارة الخارجية زار مبنى السفارة الإيرانية، في زيارة سابقة للزيارة الثانية مع الوفد البرلماني الإيراني، الذي شارك في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بالبحرين، في 12 مارس/ آذار الجاري".