الإمارات تقدم 50 مليون دولار إضافية لمتضرري الزلازل بسوريا
وجّه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم ال بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلازل في سوريا.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن الرئيس الإماراتي: "أمر بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلازل في سوريا، استمراراً لجهود دولة الإمارات للوقوف إلى جانب الشعب السوري وتقديم المساعدات إلى المتضررين".
وأضافت الوكالة: " سيخصص 20 مليون دولار من المبلغ الإضافي لتنفيذ مشاريع إنسانية استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل بشأن سوريا (..) من أجل مزيد من العون على جميع المستويات الإغاثية للتخفيف من تداعيات تلك الكارثة الإنسانية".
وكان الرئيس الإماراتي قد وجه مؤخرا بتقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الزلازل في سوريا إضافة إلى 50 مليون دولار أخرى إلى تركيا، في إطار استجابة أبوظبي للزلزال المدمر الذي ضرب الدولتين، وخلف عشرات آلاف القتلى والمصابين.