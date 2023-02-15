الإمارات تقدم 50 مليون دولار إضافية لمتضرري الزلازل بسوريا

وجّه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم ال بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلازل في سوريا.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن الرئيس الإماراتي: "أمر بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلازل في سوريا، استمراراً لجهود دولة الإمارات للوقوف إلى جانب الشعب السوري وتقديم المساعدات إلى المتضررين".