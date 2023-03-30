أردوغان يهنئ محمد بن زايد بالتعيينات القيادية الجديدة
تلقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن "الرئيس التركي هنأ الشيخ محمد بن زايد بالتعيينات القيادية الجديدة التي أجراها في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، سائلًا المولى عز وجل أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز نهضة الدولة الحضارية ودفع مسيرة تقدمها وتنميتها، متمنيًا للإمارات وشعبها دوام الخير والازدهار".
كما أعرب الرئيس أردوغان، وفقًا لـ"وام" عن "تمنياته بالسداد والتوفيق للقيادات الجديدة في خدمة وطنهم وشعبهم".
ومن جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن شكره للرئيس التركي لـ"تهنئته وتقديره لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه قيادة دولة الإمارات وشعبها متمنيًا لتركيا وشعبها الصديق مزيدًا من النماء والرخاء".
كما تبادل الشيخ محمد بن زايد والرئيس التركي، خلال الاتصال، التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك داعين الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة على الجميع.