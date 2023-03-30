أردوغان يهنئ محمد بن زايد بالتعيينات القيادية الجديدة

تلقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن "الرئيس التركي هنأ الشيخ محمد بن زايد بالتعيينات القيادية الجديدة التي أجراها في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، سائلًا المولى عز وجل أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز نهضة الدولة الحضارية ودفع مسيرة تقدمها وتنميتها، متمنيًا للإمارات وشعبها دوام الخير والازدهار".