ملك البحرين يقر التشكيل الوزاري الجديد

ذكرت وكالة أنباء البحرين أن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة أقر التشكيل الوزاري الجديد،‭ ‬الاثنين، وذلك بعدما أبقى على ولي العهد الأمير سلمان بن حمد في منصبه رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.

وكان عاهل البحرين قد قبل في وقت سابق استقالة الحكومة وذلك بعد أيام من الانتخابات العامة التي أجريت يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأبقى التشكيل الوزاري الجديد على وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، ووزير النفط محمد بن مبارك بن دينة، ووزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في مناصبهم.

وأعاد العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، يوم الإثنين، تكليف ولي عهده، رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد، بتشكيل حكومة جديدة.

ونص أمر ملكي صادر عن ملك البحرين على تكليف رئيس مجلس الوزراء بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة بما يتوافق مع نص المادة 46 من دستور المملكة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وتنص الفقرة (ه) من المادة 33 من الدستور البحريني على أنه "يعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تـشريعي للمجلسين".

ويأتي ذلك، عقب أيام من إقامة المملكة انتخابات نيابية وبلدية شهدت مشاركة شعبية واسعة هي الأعلى منذ عقدين، حيث بلغت نسبة المشاركة 73%.

وبلغت نسبة التغيير في مجلس النواب الجديد 82.5% عن المجلس السابق، في حين تمكنت 11 سيدة بحرينية من تحقيق رقم غير مسبوق في الانتخابات النيابية والبلدية، 8 منهن أصبحنَ أعضاء في مجلس النواب و3 في المجالس البلدية.