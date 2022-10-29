"التعاون الخليجي" يستنكر تصريحات وزيرة ألمانية بشأن استضافة قطر لكأس العالم

استنكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، بشأن استضافة قطر كأس العالم لكرة القدم 2022، مشددة على موقفها الداعم للدوحة "بالتصدي لأي تدخل في شؤونها الداخلية".

وأكد الأمين العام للمجلس الدكتور نايف الحجرف على "موقف دول المجلس الداعم لدولة قطر في التصدي لأي تدخل في شؤونها الداخلية من خلال نشر الادعاءات التي لا تخدم قيام علاقات طبيعية بين البلدين باعتبارها انتهاكا للأعراف والتقاليد الدبلوماسية والقوانين الدولية".

وقال الحجرف في بيان صدر عنه، إن "دولة قطر ماضية في تحقيق الإنجازات، وإن استضافتها بطولة كأس العالم 2022 تعد مصدر فخر واعتزاز مستحق، مشيدا في الوقت نفسه، "بالدور الرائد الذي تقوم به قطر في بناء التواصل الحضاري، وتعزيز التفاهم بين الشعوب في إطار من الاحترام المتبادل".

وكانت وزارة الخارجية القطرية استدعت أمس الجمعة السفير الألماني في الدوحة كلاوديوس فيشباخ، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية أعربت فيها عن "خيبة أمل دولة قطر ورفضها التام وشجبها للتصريحات التي أدلت بها وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في حق استضافة دولة قطر بطولة كأس العالم 2022″.

وطالبت الخارجية القطرية بتوضيحات بشأن تصريحات الوزيرة الألمانية.

وكانت الوزيرة الألمانية انتقدت سجل قطر في مجال حقوق الإنسان خلال مقابلة مع إحدى المحطات المحلية في ألمانيا.