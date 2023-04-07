الإمارات تقرر عدم تسليم الأخوين غوبتا إلى جنوب أفريقيا

قررت محكمة استئناف دبي بدولة الإمارات، اليوم الجمعة، عدم إمكانية تسليم الأخوين غوبتا إلى جنوب أفريقيا، في قضيتين تتعلقان بغسل الأموال والاحتيال والفساد.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن قرار عدم إمكانية تسليم الأخوين أتول وراجيش كومار غوبتا، جاء من طرف المحكمة بسبب عدم كفاية الوثائق القانونية.

ويأتي القرار بعد عملية مراجعة قانونية شاملة ودقيقة وجدت أن الطلب المقدّم لا يفي بالشروط والوثائق القانونية على النحو المُبيّن في اتفاقية التسليم الثنائية المُبرمة بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا والتي دخلت حيّز التنفيذ في أبريل 2021.