الإمارات والسعودية تدينان تمزيق متطرف هولندي نسخة من المصحف

أعربت الإمارات والسعودية، اليوم الثلاثاء، عن "إدانتهما الشديدة" تمزيق متطرف هولندي نسخة من المصحف في لاهاي، محذرتين من خطورة مثل هكذا خطوات استفزازية لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وام" إن "دولة الإمارات أدانت بشدة ما أقدم عليه أحد المتطرفين في لاهاي بهولندا".

وجدد البيان التأكيد على "رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية".

كما شددت أبوظبي في بيانها على "ضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معًا من أجل نشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف".