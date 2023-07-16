الكويت تلاحق مغردا أساء للعلاقة مع السعودية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، عن ملاحقة مغرد روج أكاذيب عن بضائع مهربة من بلاده إلى السعودية، وفق ما ذكرت وكالة الكويت للأنباء "كونا".

وحسب الوكالة، قالت الوزارة في بيان صدر عنها، فإن "الداخلية لن تقبل الإساءة وتتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالعلاقة بين البلدين الشقيقين"، مضيفة أنه "بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمغرد تطاول بعبارات تسيء للعلاقة بين البلدين، فإن الواقعة أحيلت للسلطات المتخصصة وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها".