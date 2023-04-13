سلطنة عمان ترحب بتقارب السعودية وسوريا
أعربت سلطنة عمان، اليوم الخميس، عن ترحيبها بالبيان السعودي السوري المشترك الذي صدر في ختام زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى المملكة العربية السعودية.
وأكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان، "دعمها كافة الجهود المبذولة لعودة سوريا واستئناف دورها الفاعل في الوطن العربي، وللتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة التراب السوري وأمن البلاد واستقرارها".
كما أكدت الوزارة "دعم مؤسسات الدولة السورية لبسط سيطرتها على كامل أراضيها، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ويحقق الخير والرخاء للشعب السوري الشقيق".
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره السوري فيصل المقداد قد رحبا ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية.
وصرحت وزارة الخارجية السعودية بأن الوزيرين عقدا جلسة مشتركة ناقشا خلالها الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية.
واتفق الجانبان، في بيان مشترك في ختام الزيارة، على ضرورة أن تبسط الدولة السورية سيطرتها على جميع أراضيها "لإنهاء وجود الميليشيات المسلحة".
ووصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى مدينة جدة السعودية يوم الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها دبلوماسي سوري كبير إلى المملكة منذ أكثر من 10 سنوات، واعتبرت مؤشراً كبيراً على اقتراب إنهاء عزلة سوريا.
وتأتي زيارة المقداد لجدة قبل يومين من استضافة السعودية اجتماعاً آخر لوزراء خارجية عدد من دول المنطقة سيتناول عودة سوريا إلى الجامعة العربية.
ويمثل استئناف العلاقات بين البلدين أبرز تطور في تحركات دول عربية لتطبيع العلاقات مع سوريا، ويأتي بعد أسابيع من لقاء المقداد بكبار الدبلوماسيين من مصر والأردن، أيضاً لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات.