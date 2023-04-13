سلطنة عمان ترحب بتقارب السعودية وسوريا

أعربت سلطنة عمان، اليوم الخميس، عن ترحيبها بالبيان السعودي السوري المشترك الذي صدر في ختام زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى المملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان، "دعمها كافة الجهود المبذولة لعودة سوريا واستئناف دورها الفاعل في الوطن العربي، وللتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة التراب السوري وأمن البلاد واستقرارها".