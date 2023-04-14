عبدالله بن زايد يرحب بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

رحب وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، اليوم الخميس، باتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة قطر، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".

ووفق الوكالة، أكد عبدالله بن زايد أن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر "تعد خطوة مهمة نحو دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقا لدول المجلس، بما يعود بالخير على البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة".