مستشار ملك البحرين: سنواصل بناء شراكتنا مع إسرائيل

قال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة المستشار الدبلوماسي لملك البحرين، السبت، إن المملكة ستواصل بناء شراكتها مع إسرائيل بعد فوز رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وحلفائه اليمينيين في الانتخابات العامة الإسرائيلية.

وقال المستشار الدبلوماسي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن فوز نتنياهو "طبيعي ومتوقع دائما".

وأضاف في تصريحات للصحفيين: "لدينا اتفاق مع إسرائيل، وهو جزء من اتفاقيات إبراهيم، وسنلتزم باتفاقنا ونتوقع أن يستمر على نفس المسار وأن نواصل بناء شراكتنا معا".

وقال ردا على سؤال حول مقاربة إقليمية متعددة الأطراف للأمن تشمل إسرائيل: "سنرغب في أن نكون مثالا وننجح معا ونواجه جميع التهديدات".

وأثار مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون فكرة إنشاء نظام دفاع جوي متكامل في الشرق الأوسط، خلال زيارة قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن في يوليو/ تموز إلى إسرائيل والسعودية.

وقال المستشار الشيخ خالد، الذي يستضيف بلده الأسطول الخامس الأمريكي: "نود أن نكون متأكدين من أننا لن نضطر للوصول إلى يوم نواجه فيه بعض التدهور الأمني في المنطقة من أي نوع".

وأشار الدبلوماسي البحريني إلى أنه "نريد أن تتوصل المنطقة إلى تفاهم بين جميع الدول وتتفق ضد أي عدوانية من أي طرف لأي طرف آخر".

وقال مسؤولون من إسرائيل والبحرين الشهر الماضي إن الجانبين يتفاوضان على اتفاقية تجارة حرة يأملان في إبرامها قبل نهاية العام.