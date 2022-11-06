عقب قرار إلغائها.. الداخلية الكويتية تشكل لجنة للنظر بتظلمات "التحفظات الأمنية"

وجاء قرار تشكيل اللجنة عقب 3 أيام من إعلان وزارة الداخلية إلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين، بأمر من وزير الداخلية، في خطوة تهدف إلى دعم حرية التعبير التي ينص عليها الدستور الكويتي.

ونشرت الوزارة القرار عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، معلنةً بأنه جاء التزامًا من الوزارة بالمادة 36 من الدستور التي تنص على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون".

وأكدت الوزارة في بيانها على "إلغاء أي اشتراطات أو تحفظات من شأنها الانتقاص أو التقويض من حقوق المواطن، مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات المرتبطة بالأحكام القضائية النهائية".

وحظي قرار إلغاء التحفظات الأمنية بإشادة واسعة من قِبل نواب مجلس الأمة الذين رحبوا بهذا القرار وأكدوا أنه قرار مستحق، وطالبوا بأن يشمل قرار إلغاء التحفظات فئة المقيمين بصورة غير قانونية المعروفين بـ (البدون).

وكشفت صحيفة "الراي" الكويتية نقلًا عن مصادر مطلعة بأن "عدد المستفيدين من إلغاء التحفظات الأمنية قد يصل إلى نحو 15 ألف قيد تم وضعها على المواطنين وامتدت إلى أبنائهم أيضًا".

وأوضحت بأن "الملاحظات الأمنية التي كانت موضوعة على بعض المواطنين، تسبّبت بحرمان أبنائهم أيضًا من دخول الكليات العسكرية، وبعضهم استُبعد من المناصب القيادية".

وأكدت أن "قرار إلغاء التحفظات الأمنية لا يشمل أصحاب القضايا التي تم النظر بها في المحاكم وصدرت بحقهم أحكام جنايات أمن دولة نهائية".

وتعد قضية التحفظات أو القيود الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية على مواطنين كويتيين بسبب مواقف وآراء وتوجهات سياسية من القضايا المثيرة للجدل.

وسبق أن تم طرح هذه القضية داخل مجلس الأمة من قبل نواب طالبوا الحكومة بتقديم توضيح حول هذه القيود التي يعتبرها البعض "غير دستورية"، وقدموا اقتراحات تقضي بعدم أحقية وزارة الداخلية بفرض هذه القيود إلا بعد أن يقرر القضاء.

ومن شأن هذه القيود الأمنية حرمان المواطنين المفروضة عليهم من بعض حقوقهم ومنها منعهم من تولي عدد من الوظائف العامة واستبعادهم من مناصب قيادية.