سلطان عمان يظهر بالزيّ العسكري على مدرعة للجيش (صور)
نشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية صوراً لسلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، وهو على ظهر مدرعة أثناء زيارته لإحدى الوحدات المدرعة التابعة للجيش السلطاني العماني.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن السلطان هيثم بن طارق قام بزيارة لمدرعات سلطان عُمان في الجيش السلطاني العُماني، برفقة نجليه ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، وبلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد.
وتفقد السلطان هيثم بن طارق ميدانياً نماذج لعددٍ من الدبابات والعربات المدرعة والمعدات العسكرية بمدرعات سلطان عُمان، بحسب الوكالة.