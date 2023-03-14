سلطان عمان يظهر بالزيّ العسكري على مدرعة للجيش (صور)

سلطان عمان يظهر بالزيّ العسكري على مدرعة للجيش (صور)

فريق التحرير
فريق التحرير

نشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية صوراً لسلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، وهو على ظهر مدرعة أثناء زيارته لإحدى الوحدات المدرعة التابعة للجيش السلطاني العماني.

سلطان عمان يظهر بالزيّ العسكري على مدرعة للجيش (صور)
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وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن السلطان هيثم بن طارق قام بزيارة لمدرعات سلطان عُمان في الجيش السلطاني العُماني، برفقة نجليه ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، وبلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد.

وتفقد السلطان هيثم بن طارق ميدانياً نماذج لعددٍ من الدبابات والعربات المدرعة والمعدات العسكرية بمدرعات سلطان عُمان، بحسب الوكالة.

سلطنة عمان

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