وصول ناصر هادي شقيق الرئيس اليمني السابق إلى الرياض

ووصل إلى مطاري عدن وصنعاء الدوليين، في وقت سابق اليوم الجمعة، عشرات الأسرى اليمنيين المفرج عنهم في دفعة أولية من المرحلة الأولى التي تأتي ضمن عملية تبادل بين الحكومة اليمنية والحوثيين، تشمل أكثر من 880 أسيرًا ومختطفًا، على مدى 3 أيام.

وقالت مصادر حكومية لـ"إرم نيوز" إن مطار عدن الدولي استقبل رحلة جوية تابعة للصليب الأحمر الدولي تحمل على متنها 35 أسيرًا من أسرى القوات الحكومية والموالية لها، قادمة من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

فيما وصلت رحلة أخرى تابعة للخطوط الجوية اليمنية في ذات التوقيت إلى مطار صنعاء الدولي، تقل 125 أسيرًا من الحوثيين.