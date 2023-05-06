الإمارات تحذر من هجمات "سيبرانية" تستهدف الأصول الرقمية
دعا مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، اليوم السبت، جميع المؤسسات في البلاد إلى "أخذ الحيطة والحذر" من هجمات إلكترونية، قال إنها تستهدف "البنية التحتية والأصول الرقمية الوطنية".
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، أن المجلس طالب الجهات الحكومية والخاصة "بتفعيل منظومة الطوارئ السيبرانية والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمشاركة البيانات باستباقية والتصدي للهجمات الخبيثة".
يذكر أن دولة الإمارات تنتهج أفضل معايير وممارسات التحول الرقمي الآمن وحماية البنى التحتية الرقمية الوطنية، التي هي أساس التحول الرقمي، من خلال منظومة أمن سيبراني فائقة التطور قادرة على تحصين الفضاء الرقمي للدولة، بحسب وكالة "وام".