بعد "الخارجية" و"الأشغال".. وزير العدل يعتذر عن عدم المشاركة في الحكومة الكويتية

أعلن الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر، وزير العدل والأوقاف في الحكومة الكويتية الجديدة التي صدر مرسوم بتشكيلها، الأسبوع الماضي، اعتذاره عن عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، التي يترأسها الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وقالت وسائل إعلام كويتية إن الدكتور محمد تقدَّم باعتذار رسمي عن عدم المشاركة في الحكومة التي ضمت 15 وزيرًا، بينهم 9 وزراء جدد تم تعيينهم وإسناد حقائب وزارية إليهم، و6 وزراء من الحكومة السابقة.

وتم تعيين الدكتور محمد بمنصب وزير العدل ووزير للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة.

ويعتبر الدكتور محمد ثالث شخص يعتذر عن قبول المنصب الوزاري في الحكومة الجديدة، وهي الحكومة 41 في تاريخ الكويت.

واعتذر في البداية وفور إعلان التشكيل الحكومي النائب عمار العجمي، الذي تم تعيينه وزيرًا للأشغال العامة ووزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، للمشاركة في الحكومة الجديدة كـ"وزير محلل"، عن المنصب لوجود بعض الأسماء التي وصفها بأنها "فاقدة للثقة الشعبية ولا تحترم الدستور".

ومن ثم ذكر تقرير لصحيفة "القبس" المحلية أن الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي تم تعيينه وزيرًا للخارجية في الحكومة الجديدة اعتذر عن عدم قبول المنصب قبل ساعات من إصدار المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة.

وواجهت الحكومة الجديدة انتقادات من أغلبية نواب مجلس الأمة، الذين احتجوا على بعض الأسماء المشاركة فيها.

واعتبر كثير من النواب أن هذا التشكيل دون المستوى المطلوب، ولا يتوافق مع النتائج البرلمانية الأخيرة، والتطلعات الشعبية، وأنه ضم أسماء مرفوضة، وكانت سببًا لتأزيم العلاقة بين مجلس الأمة السابق والحكومة.

وعلى إثر التصعيد النيابي ضد الحكومة، صدر مرسوم بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة الجديد ليصبح، في 18 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.