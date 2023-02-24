الإمارات تؤكد دعمها للاتفاق الإطاري في السودان

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، دعمها للاتفاق الإطاري الموقع بين الأطراف السودانية مؤخرا لمعالجة الأزمة السياسية وإنجاح الفترة الانتقالية.

جاء ذلك على لسان وزير الدولة الإماراتي الشيخ شخبوط بن نهيان، الذي زار السودان اليوم والتقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد بحث الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان العلاقات الثنائية وفرص تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم أهداف التنمية وتطلعات البلدين.

وأكد الوزير الإماراتي خلال اللقاء "دعم الإمارات للاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مؤخراً بين الأطراف السودانية لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة وإنجاح الفترة الانتقالية، والذي يؤسس لخطوات تضمن بناء حكومة بقيادة مدنية"، بحسب الوكالة.

يذكر أن عددا من القوى السياسية المدنية في السودان وقعت مع المكون العسكري، في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على اتفاق سياسي إطاري، يمهد لحل الأزمة وتشكيل حكومة جديدة بعد توقيع اتفاق نهائي.