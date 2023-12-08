زيارة بوتين للإمارات والسعودية تثير تساؤلات في إيران

أثارت الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تساؤلات في الإعلام الإيراني بشأن مضمون الزيارة وتوقيتها، خصوصًا أنها أتت قبيل زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو، الخميس الماضي.

وكان بوتين وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي الأربعاء الماضي لأول مرة منذ 2019، في زيارة رسمية حظيت باهتمام وسائل الإعلام الإيراني لأسباب عدة، بينها الحفاوة التي حظي بها بوتين وتوقيت الزيارة وعدم شمولها إيران التي تسعى إلى نسج علاقات قوية مع الاتحاد الروسي في المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية.