زيارة بوتين للإمارات والسعودية تثير تساؤلات في إيران
أثارت الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تساؤلات في الإعلام الإيراني بشأن مضمون الزيارة وتوقيتها، خصوصًا أنها أتت قبيل زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو، الخميس الماضي.
وكان بوتين وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي الأربعاء الماضي لأول مرة منذ 2019، في زيارة رسمية حظيت باهتمام وسائل الإعلام الإيراني لأسباب عدة، بينها الحفاوة التي حظي بها بوتين وتوقيت الزيارة وعدم شمولها إيران التي تسعى إلى نسج علاقات قوية مع الاتحاد الروسي في المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية.
وبحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس بوتين مختلف أوجه العلاقات بين البلدين وإمكانيات تنميتها في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع بينهما إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).
وشملت جولة الرئيس بوتين الخليجية المملكة العربية السعودية أيضاً، حيث التقى في قصر اليمامة بالرياض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، استعرض الأمير محمد بن سلمان والرئيس بوتين، خلال الزيارة، العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.
وعقب محادثاته في الخليج عاد بوتين إلى العاصمة الروسية موسكو دون أن يزور إيران ضمن جولته الخليجية، رغم أن طائرته مرت بأجواء إيران في عودتها إلى موسكو، ما أثار تساؤلات في الأوساط الإعلامية في إيران بشأن مدى متانة العلاقات بين طهران وموسكو، وفيما إذا كانت روسيا تسعى إلى طمأنة دول الخليج العربي بشأن تعاونها العسكري مع إيران، في ظل تأكيد إيراني رسمي أن طهران باتت قاب قوسين أو أدنى من الحصول على مقاتلات روسية متطورة من طراز سوخوي سو-35 وطائرات تدريب ومروحيات روسية أخرى.
وفي مستهل لقائه مع الرئيس الإيراني في موسكو، بدأ الرئيس بوتين يرد على التساؤلات بشأن عدم زيارة إيران نفسه، قائلا إنه كان ينوي أن يهبط في طهران للقاء نظيره الإيراني "لكن زملائي أبلغوني أنكم تنوون زيارة موسكو اليوم".
ورغم أن الرئيسين الروسي والإيراني لم يدليا بتصريحات عن تسليم مقاتلات سوخوي سو-35 إلى إيران، إلا أن الإعلام الإيراني ربط بين زيارة الرئيس بوتين إلى الخليج واحتمالية تسليم هذه المقاتلات المتطورة إلى إيران.
وكانت إيران أعلنت مؤخرا أنها أنهت ترتيبات تسلم مقاتلات سوخوي سو-35 ومروحيات هجومية من طراز ميل مي-23 وطائرات تدريب من نوع ياك-130 مع الجانب الروسي.
وقال نائب وزير الدفاع العميد مهدي فرحي في تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن هذه الطائرات ستكون "بكل تأكيد تحت تصرف إيران" قريبا.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، استلمت القوات الجوية الإيرانية أول طائرة تدريب روسية الصنع من طراز ياك-130.
وكتبت صحيفة "شرق" الإيرانية أن جولة الرئيس بوتين الخليجية قد تكون مرتبطة بصفقة مقاتلات سوخوي سو-35 مع إيران.
ونقلت عن الخبير الإيراني علي رضا راستين أن الرئيس الروسي قد يكون حاول طمأنة دول الخليج بشأن تسليم المقاتلات الروسية إلى إيران خصوصا أن انتهاء حظر الأمم المتحدة على بيع السلاح إلى إيران في أكتوبر الماضي سهل عملية التسليم نظريا.
ولفت الباحث الخبير الإيراني إلى أن انتهاء الحظر الأممي لشراء وبيع الأسلحة التقليدية المفروض على إيران هيأ الأرضية لتسليم المقاتلات الروسية المتطورة إلى إيران.
وتسعى إيران إلى تحديث أسطول مقاتلاتها الذي يشمل طائرات قديمة مثل المقاتلات الأمريكية اف-14 التي انضمت إلى القوات الجوية الإيرانية قبل الثورة الإيرانية عام 1979.
ولم تتمکن إيران من شراء مقاتلات حديثة منذ عقود بسبب العقوبات المفروضة عليها من قبل الأمم المتحدة وعدة دول غربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.وتمثل روسيا خيارا رئيسيا لإيران في تحديث مقاتلاتها، نظرا للتوترات في علاقة الدولتين مع الغرب والعلاقات السياسية المتينة بين طهران وموسكو.