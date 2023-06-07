ولي العهد السعودي يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي في جدة
اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في قصر السلام بجدة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وبحسب الوكالة، فقد "جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل تعزيزه، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها".
ولاحقا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ناقشا التعاون الاقتصادي والطاقة النظيفة خلال الاجتماع.
وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "الوزير وولي العهد ناقشا تعزيز التعاون الاقتصادي، لا سيما في مجالي الطاقة النظيفة والتكنولوجيا"، بحسب وكالة "رويترز".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد وصل مساء أمس إلى السعودية، في زيارة تستمرّ 3 أيام ترمي إلى تعزيز علاقات بلاده مع المملكة.