رئيسي: السعودية لم تكن عدونا ونرحب باستئناف العلاقات مع مصر

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الثلاثاء، إن بلاده لم تكن تعتبر السعودية في السابق عدوا لها، مشيرا إلى "أننا يجب أن نعرف من هو عدونا الرئيسي (...)".

وأضاف رئيسي خلال كلمة متلفزة على التلفزيون الرسمي، "نرحب دائما بالعلاقات مع دول الجوار والدول الإسلامية والدول المتحالفة، ونحن نشد على أيديهم طالما يسعون إلى العلاقات الودية"، مبينا أن "سلطان عمان أبلغنا أن مصر تريد استئناف العلاقات فرحبنا بذلك (...)".