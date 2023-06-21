رئيسي: السعودية لم تكن عدونا ونرحب باستئناف العلاقات مع مصر
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الثلاثاء، إن بلاده لم تكن تعتبر السعودية في السابق عدوا لها، مشيرا إلى "أننا يجب أن نعرف من هو عدونا الرئيسي (...)".
وأضاف رئيسي خلال كلمة متلفزة على التلفزيون الرسمي، "نرحب دائما بالعلاقات مع دول الجوار والدول الإسلامية والدول المتحالفة، ونحن نشد على أيديهم طالما يسعون إلى العلاقات الودية"، مبينا أن "سلطان عمان أبلغنا أن مصر تريد استئناف العلاقات فرحبنا بذلك (...)".
وبشأن المفاوضات النووية، أوضح "نحن لم نوقف المفاوضات، نحن مستعدون للمفاوضات، لكننا لن نتوسل لهم أيضا ولم نربط كل شيء بالاتفاق النووي"، مؤكدا أن "الاتفاق النووي هو أحد الملفات الموجودة على الطاولة وهناك عدة ملفات على الطاولة، وأن قضية الاتفاق النووي مدرجة على جدول أعمالنا ونتابع كلاً من رفع العقوبات وتحييدها في الوقت نفسه".
وشدد رئيسي على أنه "يجب علينا النهوض بأوضاع البلاد بطريقة لا تؤثر فيها العقوبات علينا، لقد أخبرتنا الأطراف الأخرى عن رغبتها في متابعة القضية النووية الإيرانية بطريقة بعيدة عن الاتفاق النووي ونحن نقول لهم إن الاتفاق النووي هو أحد الملفات المطروحة على الطاولة، نحن لسنا كالحكومة السابقة لدينا الاتفاق النووي فقط على الطاولة".