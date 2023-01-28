الإمارات تدين بشدة الهجوم الذي وقع بالقرب من كنيس في القدس
أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنيس في القدس، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن دولة الإمارات "تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".
و أعربت الوزارة عن "خالص تعازيها للحكومة الإسرائيلية وشعبها الصديق ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".
والجمعة، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن عددًا من الإسرائيليين قُتلوا وأصيب آخرون؛ جراء عملية إطلاق نار قرب كنيس يهودي في مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية قتلت المنفذ.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عدد القتلى بلغ 8 أشخاص، بعد مقتل عدد من الجرحى.