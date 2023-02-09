وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله الفلاسي والدة حرم رئيس الإمارات

أعلن في دولة الإمارات، اليوم الخميس، وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي، والدة حرم رئيس البلاد.

ونعى ديوان الرئاسة في بيان له نشرته وكالة أنباء الإمارات، الشيخة الراحلة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي.

وذكر البيان أن الشيخة مريم هي والدة الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان حرم رئيس دولة الإمارات.

والشيخة الراحلة هي أيضاً والدة الشيوخ خليفة وحمد وسلطان وراشد وسعيد وموزة بنت حمدان آل نهيان، حسب البيان.

وأدى عدد من شيوخ الدولة وأبناء الفقيدة وجموع المواطنين، مساء الخميس، صلاة الجنازة على الشيخة مريم في جامع الشيخ سلطان بن زايد الأول.

وعقب انتهاء صلاة الجنازة، ووري جثمان الفقيدة الثرى في مقبرة البطين بالعاصمة أبوظبي.