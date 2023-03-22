المجلس الوزاري الخليجي يؤكد دعم سيادة الإمارات على جزرها الثلاث

دعا المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، إيران إلى الاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل قضية الجزر الثلاث عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وأكد المجلس في دورته الـ 155 المنعقدة في مقر الأمانة العامة على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران جزر دولة الإمارات الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".

وأكد المجلس على دعم سيادة الإمارات على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أكد المجلس أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.