الإمارات والسعودية تدينان الهجوم على سفارة أذربيجان لدى إيران
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، في بيانين منفصلين، الهجوم الذي استهدف سفارة أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران.
وفي وقت سابق اليوم لقي رئيس الفريق الأمني في السفارة الأذربيجانية مصرعه وجرح شخصان آخران، إثر هجوم نفذه رجل إيراني مسلح على السفارة الأذربيجانية في طهران.
وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: "أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران (..) مشددة على واجب حماية المباني الدبلوماسية".
وأضافت الوكالة: "أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية".
ومن جهتها نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بيانا جاء فيه: "أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران".
وأضافت الوكالة: "أكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية أذربيجان وشعبها الصديق في هذا المصاب، داعيةً إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة".