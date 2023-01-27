الإمارات والسعودية تدينان الهجوم على سفارة أذربيجان لدى إيران

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، في بيانين منفصلين، الهجوم الذي استهدف سفارة أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران.

وفي وقت سابق اليوم لقي رئيس الفريق الأمني في السفارة الأذربيجانية مصرعه وجرح شخصان آخران، إثر هجوم نفذه رجل إيراني مسلح على السفارة الأذربيجانية في طهران.