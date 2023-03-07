الكويت.. حكم ببراءة المتهمين بقضية "خلية تمويل حزب الله اللبناني"

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، حكمًا أوليًّا في قضية "تمويل حزب الله اللبناني"، التي أثيرت في تشرين الثاني/ نوفمبر العام 2021، وضُبط على إثرها مواطنون ووافدون اتهِموا بـ "تقديم دعم مالي للحزب".

وقضت المحكمة ببراءة 13 متهمًا من تهمة تمويل الإرهاب والانضمام إلى "حزب الله اللبناني"، وفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية.

وأشار حساب "أمن ومحاكم" المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء إلى أن المحكمة برَّأت المتهمين من تهمة تمويل الحزب اللبناني بأكثر من 13 مليون دينار كويتي (42 مليون دولار أمريكي) في لجنة خيرية.