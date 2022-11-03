وسط ترحيب برلماني.. الكويت تلغي "التحفظات الأمنية" عن مواطنيها

ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الخميس، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أمر بإلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين، فيما أعرب عدد من النواب عن ترحيبهم بالقرار.

وأكدت وزارة الداخلية أن ذلك جاء التزاما بالمادة 36 من الدستور الكويتي التي تنص على أن حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون".

وأضافت الوزارة: "تعزيزاً لمسيرة تصحيح المسار، ودعماً لحرية التعبير، وترسيخ دولة القانون التي تضمن حقوق المواطنة، فقد أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد بإلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين".

وأكدت الوزارة على إلغاء أي اشتراطات أو تحفظات من شأنها الانتقاص أو التقويض من حقوق المواطن، مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات المرتبطة بالأحكام القضائية النهائية.

في غضون ذلك، تفاعل عدد من النواب مع القرار إذ أكدوا أنها خطوة موفقة وعهد جديد.

وقال النائب حمدان العازمي: "كما ننتقد أية خطوات غير إصلاحية.. كان لزاما علينا أن نشيد بالخطوة المقدرة من وزير الداخلية والتي أعلن من خلالها إلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين، والتي طبقت لسنوات دون سند قانوني متمنين أن يطال جميع مؤسسات الدولة.

من جهته، قال النائب عبد الوهاب العيسى إنه "قرار مستحق وإعادة اعتبار لكل أصحاب الرأي والمواقف السياسية الذين كانوا ضحية لعهد استمرأ على الحريات وتعدى أخلاقيات الخلاف"، حسب تعبيره.

من جانبه، قال النائب سعود العصفور إنها "خطوة موفقة، والتزام مهم بحرية التعبير وبالمادة 36 من الدستور".

بدوره، قال النائب محمد المهان إنها "بادرة تعزز ثقتنا في وزارة الداخلية والقائمين عليها، ونشيد بهذا التصحيح الذي لطالما طالبنا به".