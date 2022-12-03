سوناك يناقش التعاون الدفاعي والاقتصادي مع أردوغان وأمير قطر
قال مكتب رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أجرى اتصالين هاتفيين مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان بعد ظهر الجمعة، ناقش خلالهما التعاون الدفاعي والاقتصادي مع الزعيمين.
سوناك وأمير قطر اتفقا على مواصلة توفير فرص جديدة للاستثمارات في صناعات المستقبل من خلال محادثات بين البلدين أو عبر اتفاق مستقبلي مع مجلس التعاون الخليجي
داونينغ ستريت
وأضاف في بيان، إن سوناك وأمير قطر بحثا تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين وشددا على أهمية إقامة شراكة استراتيجية في مواجهة التهديدات الإقليمية والعالمية.
واتفق الجانبان على مواصلة توفير فرص جديدة للاستثمارات في صناعات المستقبل من خلال محادثات بين البلدين أو عبر اتفاق مستقبلي مع مجلس التعاون الخليجي.
كما بحث سوناك والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الوضع في أوكرانيا و"الهجمات المتصاعدة والوحشية على البنية التحتية المدنية" على حد تعبير البيان.