سوناك يناقش التعاون الدفاعي والاقتصادي مع أردوغان وأمير قطر

واتفق الجانبان على مواصلة توفير فرص جديدة للاستثمارات في صناعات المستقبل من خلال محادثات بين البلدين أو عبر اتفاق مستقبلي مع مجلس التعاون الخليجي.

كما بحث سوناك والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الوضع في أوكرانيا و"الهجمات المتصاعدة والوحشية على البنية التحتية المدنية" على حد تعبير البيان.



