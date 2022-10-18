صحيفة: وزير الخارجية الكويتي يقبل استقالة نائبه مجدي الظفيري

قالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن وزير الخارجية في الحكومة الجديدة الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، أصدر قراراً بقبول استقالة نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري.

وأوضحت الصحيفة أن "قرار قبول استقالة الظفيري التي تقدَم بها أمس الإثنين، يعتبر نافذاً اعتباراً من اليوم الثلاثاء".

وأفادت عدة صحف محلية أمس الإثنين، بأن "السفير الظفيري قدَم استقالته إلى وزير الخارجية"، دون أن تتطرق إلى أسباب هذه الاستقالة التي جاءت عقب عام ونصف العام من تعيينه في هذا المنصب.

ولم تتطرق وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي إلى استقالة الظفيري أو قبولها، في حين أنها أشارت في تغريدة نشرتها اليوم الثلاثاء عبر حسابها في "تويتر" إلى أحد الاجتماعات التي أجراها السفير علي سليمان السعيد وأرفقت اسمه بلقب "نائب وزير الخارجية بالوكالة".

وكانت التقارير الكويتية قد أشارت سابقاً أن "علي السعيد سيخلف الظفيري بالإنابة، وأنه من المرجح أن يتسلم مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير وليد الخبيزي منصب نائب وزير الخارجية بالتكليف بحسب الأقدمية عقب عودته من السفر".

والظفيري من مواليد 1958، وحاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت، تقلد عدة مناصب في سفارات الكويت في عدة دول منذ بدأ العمل الدبلوماسي مطلع ثمانينات القرن الماضي، ومنها سفير للكويت لدى إيران منذ عام 2001.

وتم تعيين الظفيري نائباً لوزير الخارجية في شهر آذار/ مارس من العام 2021، خلفاً لخالد الجار الله، الذي استقال في شهر شباط/ فبراير من العام 2021.

وجاءت استقالة النائب السابق الجار الله تنفيذاً لمشروع مرسوم أقره مجلس الوزراء آنذاك، ويقضي بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير اعتبارا من 31/1/2021، لمن تجاوزت مدة تعيينهم بهذه الدرجة أربع سنوات.

وكان الهدف من ذلك المشروع تحديد منصب (بدرجة وزير) بمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وفق ضوابط ديوان الخدمة المدنية، بخلاف المعمول به سابقا، إذ كانت مدة التعيين مفتوحة.