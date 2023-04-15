الإمارات تدعو إلى التهدئة وضبط النفس في السودان

دعت دولة الإمارات، اليوم السبت، كافة أطراف النزاع في السودان إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، تتابع سفارة دولة الإمارات في الخرطوم بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان.

وتؤكد السفارة على موقف دولة الإمارات الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، وضرورة دعم الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة.