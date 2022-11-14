قرقاش: ليس من مصلحة الإمارات اختيار جانب بين القوى العظمي

قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، اليوم الإثنين، إنه ليس من مصلحة الإمارات اختيار جانب بين القوى العظمى.

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق فعاليات ملتقى أبوظبي الإستراتيجي التاسع في العاصمة أبوظبي تحت عنوان "النظام العالمي: تشكيل اللعبة الكبرى الجديدة".

وأوضح قرقاش أنه من المبادئ الأساسية لرئيس الدولة "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عدم المساس تحت أي ظرف من الظروف بسيادة الإمارات، وأن تكون الأولوية لمصالح دولة الإمارات".