اجتماع بحريني - قطري لإطلاق مسار المباحثات الثنائية‎‎

وترأس الوفد البحريني وفقا لوكالة انباء البحرين، وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، والوفد القطري، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وقالت الوكالة، إن "الاجتماع تناول وضع الآليات والاجراءات اللازمة لإطلاق مسار المباحثات على مستوى اللجان الثنائية وفقا لما تضمنه بيان العلا الصادر عن قمة العلا في المملكة العربية السعودية الصادر في الخامس من كانون الثاني/يناير 2021، لإنهاء الملفات الخاصة المعلقة بينهما".