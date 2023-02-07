اجتماع بحريني - قطري لإطلاق مسار المباحثات الثنائية
عقد اجتماع بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الثلاثاء، بين وفدين من مملكة البحرين ودولة قطر، بهدف إطلاق مسار المباحثات الثنائية، لإنهاء الملفات الخاصة المعلقة بينهما.
وترأس الوفد البحريني وفقا لوكالة انباء البحرين، وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، والوفد القطري، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
وقالت الوكالة، إن "الاجتماع تناول وضع الآليات والاجراءات اللازمة لإطلاق مسار المباحثات على مستوى اللجان الثنائية وفقا لما تضمنه بيان العلا الصادر عن قمة العلا في المملكة العربية السعودية الصادر في الخامس من كانون الثاني/يناير 2021، لإنهاء الملفات الخاصة المعلقة بينهما".
وأكد الجانبان على "أهمية العمل والتعاون بين البلدين الشقيقين بما يعزز العلاقات الأخوية ويحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية، ويدعم مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".