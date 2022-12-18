صحيفة كويتية: رئيس الحكومة يقبل استقالة وزير الدفاع الشيخ عبدالله الصباح
قالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الأحد، إن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قبل استقالة وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح من الحكومة التي تم تشكيلها قبل شهرين.
وأوضحت الصحيفة، التي لم تكشف عن مصدر معلوماتها، بأنه "تم تكليف النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بحقيبة وزير الدفاع بالإنابة".
ولم تكشف الصحيفة المحلية تفاصيل عن الاستقالة وقبولها، والتي لم يرد بيان رسمي يؤكدها أو ينفيها حتى اللحظة.
وأعادت حسابات إخبارية عدة تداول أنباء قبول استقالة الوزير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت صحيفة "الراي" الكويتية، قد ذكرت الخميس الماضي، بأن هناك أنباءً غير رسمية متداولة تتحدث عن اعتزام وزير الدفاع تقديم استقالته، دون الكشف عن أسبابها.
وعلَق عضو مجلس الأمة مبارك حمود الطشة على هذه الأنباء غير الرسمية، قائلاً: "بعد توارد الأنباء عن استقالة وزير الدفاع، أصبح من الواجب على رئيس الوزراء استبعاد بعض الوزراء المقصرين في أعمالهم، فوجودهم واستمرارهم في مناصبهم سوف يخلق أزمة بين المجلس والحكومة"، مؤكدًا أن "التعديل الوزاري بات مستحقا لضمان استمرارية التعاون بين السلطتين". وفق تعبيره.
وأشار النائب عادل الدمخي إلى ملفات متعلقة بوزارة الدفاع في سياق تعليقه على أنباء استقالة الوزير، حيث قال: "سواء استقال وزير الدفاع أم لم يستقل فسأتابع ملفات الفساد، وخاصة في قضايا التسليح ( الكاراكال واليورفايتر وغيرها ) لأن الأمر لا يتعلق بشخص الوزير بقدر المحافظة على المال العام وضرورة محاسبة كل من تعدى عليه".
وتأتي أنباء الاستقالة وقبولها عقب أيام قليلة من تأكيد الوزير أهمية التعاون مع اللجان المختصة الدائمة أو التي يشكِلها مجلس الأمة للتحقيق والنظر في أي موضوعات تتطلب البحث والمتابعة، وفق ما جاء في بيان لرئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي.
وجاء البيان عقب تشكيل مجلس الأمة لجان تحقيق بشأن فحص عقدي طائرات كاراكال ويوروفايتر، واستبعاد بعض مستوفي الشروط من الدخول في القرعة النهائية لدفعة الطلبة الضباط في الجيش.
وتعتبر وزارة الدفاع من الوزارات السيادية إلى جانب وزارتي الداخلية والخارجية، وهي وزارات محصورة بالأسرة الحاكمة، التي لم يسبق أن ترأسها شخص من خارج الأسرة باستثناء وزارة الداخلية التي تولاها أنس الصالح في حكومة سابقة تشكلت نهاية العام 2019.