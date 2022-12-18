صحيفة كويتية: رئيس الحكومة يقبل استقالة وزير الدفاع الشيخ عبدالله الصباح

قالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الأحد، إن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قبل استقالة وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح من الحكومة التي تم تشكيلها قبل شهرين.

وأوضحت الصحيفة، التي لم تكشف عن مصدر معلوماتها، بأنه "تم تكليف النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بحقيبة وزير الدفاع بالإنابة".