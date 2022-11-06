بابا الفاتيكان يختتم جولته في البحرين بزيارة أقدم كنيسة في الخليج

اختتم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، جولته في البحرين بزيارة أقدم كنيسة كاثوليكية في منطقة الخليج العربي.

وجاءت آخر محطات زيارته التي استمرت 4 أيام للبحرين في كنيسة "القلب المقدس" التي بنيت عام 1939 على أرض تبرع بها حاكم البلاد في ذلك الوقت.

وهناك كنيسة كاثوليكية أخرى في البحرين، وهي كاتدرائية حديثة هي الكبرى في شبه الجزيرة العربية.

وبالمملكة نحو 160 ألف كاثوليكي أغلبهم من العمالة الوافدة، كما يزور الكثير من الكاثوليك الكنيستين من الدول المجاورة.