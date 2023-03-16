محمد بن زايد يبحث مع شمخاني أهمية دعم السلام والتعاون في المنطقة
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الخميس، في أبوظبي، مع علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، تطورات المنطقة ومستجداتها، مع التأكيد على أهمية دعم السلام، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وتناول الجانبان كذلك، بحسب الوكالة، تعزيز العلاقات الثنائية وسبل مد جسور التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، كما بحثا القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية العمل على دعم السلام والتعاون في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها للتنمية والازدهار.
وفي لقاء منفصل، بحث الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني الإماراتي مع شمخاني مختلف جوانب العلاقات الثنائية وفرص تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.
وبحسب الوكالة الإماراتية، ناقش الجانبان عددًا من القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وأهمية بذل الجهود في سبيل استقرار وازدهار المنطقة.
ويزور شمخاني أبوظبي، بدعوة رسمية من الشيخ طحنون بن زايد، بحسب ما أعلنه الإعلام الإيراني.
وتأتي زيارة المسؤول الإيراني إلى أبوظبي في وقت يشهد حوارًا وتقاربًا بين إيران ودول الخليج.
وشارك شمخاني، الأسبوع الماضي، في محادثات بوساطة الصين أسفرت عن استئناف السعودية وإيران العلاقات الدبلوماسية بعد تعليقها منذ 2016.