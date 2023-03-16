محمد بن زايد يبحث مع شمخاني أهمية دعم السلام والتعاون في المنطقة

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الخميس، في أبوظبي، مع علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، تطورات المنطقة ومستجداتها، مع التأكيد على أهمية دعم السلام، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وتناول الجانبان كذلك، بحسب الوكالة، تعزيز العلاقات الثنائية وسبل مد جسور التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، كما بحثا القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية العمل على دعم السلام والتعاون في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها للتنمية والازدهار.