الإمارات.. تعيين عيسى المزروعي رئيسا لأركان القوات المسلحة

أصدر رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الثلاثاء، مرسوما بتعيين الفريق الركن عيسى سيف محمد المزروعي رئيسا لأركان القوات المسلحة بدرجة وزير.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" إن "رئيس الدولة أصدر اليوم مرسومًا اتحاديًا بشأن تعيين الفريق الركن المهندس عيسى سيف محمد المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدرجة وزير".

كما أصدر الشيخ محمد بن زايد مرسوما آخر بشأن تعيين "حمد محمد ثاني الرميثي مستشارا للشؤون العسكرية لصاحب السمو رئيس الدولة بدرجة وزير"، وفق الوكالة نفسها.

وذكرت الوكالة أن المرسومين تضمنا التوجيه بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل بهما اعتبارًا من تاريخ صدورهما.

