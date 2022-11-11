رئيس الإمارات يهنئ نتنياهو ويؤكد على "تعزيز أسباب السلام"

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الخميس، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو "العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل"، مهنئا نتنياهو بمناسبة فوز الائتلاف الذي يقوده في انتخابات الكنيست.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أن محمد بن زايد بحث مع نتنياهو "العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل، وسبل تحقيق السلام في المنطقة".

وأكد الرئيس الإماراتي حرص بلاده على "تعزيز أسباب السلام والتعاون والشراكات الإيجابية في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها"، بحسب "وام".