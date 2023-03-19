هل انتهت الحياة السياسية للكويتي أحمد السعدون عقب إبطال ثاني برلمان يترأسه؟

ألقى حكم المحكمة الدستورية الكويتية، الذي صدر اليوم الأحد، وقضى ببطلان الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في شهر أيلول/ سبتمبر العام 2022، الضوء على المصير الذي ينتظر السياسي أحمد عبد العزيز السعدون، الذي ترأس المجلس المبطل، والذي لم يُكمل ستة أشهر.

ويعتبر المجلس المبطل اليوم، هو الثاني الذي يترأسه السياسي السعدون، والذي يتم إبطاله من المحكمة الدستورية، بعد مجلس 2012، الذي تم إبطاله بقرار مماثل من ذات المحكمة، التي تعد أحكامها نهائية.

وأصدرت المحكمة حكمها ببطلان المجلس استنادًا إلى بطلان حل المجلس السابق، الذي تم في شهر آب/ أغسطس الماضي، قبل أن يُتم عمره القانوني، إثر الأزمة المستعصية بينه وبين الحكومة.