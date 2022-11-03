عبدالله بن زايد يبحث مع لافروف في أبوظبي "الشراكة الاستراتيجية" بين الإمارات وروسيا

بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، في أبو ظبي الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أن الشيخ عبدالله بن زايد استقبل لافروف وبحث معه "علاقات التعاون والشراكة الاستراتیجیة بین دولة الإمارات وروسیا الاتحادية، وجھود البلدين لتعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة".

كما استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاھتمام المشترك وتبادلا وجھات النظر بشأنھا، بحسب ما جاء في وام.

ورحب وزير الخارجية الإماراتي بزيارة نظيره الروسي لبلاده، مؤكدا على "الشراكة الاستراتیجیة الشاملة التي تجمع بین البلدين في المجالات كافة وضرورة تعزيزھا".

وأعرب وزير الخارجية الإماراتي عن "اعتزازه بمخرجات لقاء محمد بن زايد رئيس الإمارات وفلاديمیر بوتین رئیس روسیا الاتحادية في سانت بطرسبورغ خلال الزيارة التي قام بها رئيس الإمارات إلى روسیا شھر أكتوبر الماضي، والتي عكست النمو المتسارع في علاقات التعاون بین البلدين"، وفق ما ورد في وام.