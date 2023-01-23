الحكومة الكويتية ترفع استقالتها إلى القيادة السياسية

قدمت الحكومة الكويتية التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والتي تم تشكيلها قبل 3 أشهر، استقالتها إلى القيادة السياسية، اليوم الإثنين.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن "سمو رئيس مجلس الوزراء يحيط مجلس الوزراء علما برفع كتاب استقالة الحكومة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح".