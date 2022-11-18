الجيش الكويتي يكشف حقيقة تسجيل تحذيري لحفارة عراقية في المياه الإقليمية

وأوضحت في بيانها المنشور عبر موقعها الرسمي على "تويتر" أن "زورق دورية تابعة للقوة البحرية الكويتية طلب من الحفارة العراقية وقف الحفر".

وأضافت أنه "تم التعامل حينها مع الموقف من قبل القوة البحرية الكويتية واتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة بين الجانبين لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا".

وجاء البيان عقب تداول حسابات إلكترونية على "تويتر" تسجيلات صوتية تتضمن مخاطبات بين القوة البحرية الكويتية والحفارة العراقية.

ووفقًا للتسجيل فقد حذَّرت القوة الكويتية الحفارة العراقية من عمليات الحفر لعدم التنسيق المسبق مع الجانب الكويتي وأخذ إذن من الجهات المعنية في الكويت، ليرد عليها شخص -من المرجح أنه المسؤول عن الحفارة- بأنه لا يتلقى تعليمات من أي جهة خارجية، وأن تعليماته يتسلمها فقط من القوة البحرية العراقية، وأن عمليات الحفر مستمرة.

ويُسمع في التسجيل المتداول حديث لأحد الأشخاص من الجانب العراقي وهو يوجهه لآخر، ويؤكد أن "هناك اجتماعًا في مجلس الوزراء، وأن هناك إجراءات ستتخذ، وأن الانسحاب ممنوع، وأنه إن بقيت الأزمة عالقة لليوم الثاني تدخل حفارة واحدة وتعود لتدخل الأخرى تجنبًا لتسجيل موقف ضعف من جانبهم"، وفق قوله.