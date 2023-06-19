مؤتمر المانحين.. السودان يحصل على تعهدات بمساعدات تقترب من 1.5 مليار دولار

قال مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، الاثنين، إن السودان حصل على تعهدات بمساعدات إنسانية تقترب من 1.5 مليار دولار.

تعهدت كل من السعودية و قطر والولايات المتحدة وألمانيا والأمم المتحدة خلال مؤتمر على الإنترنت، اليوم الإثنين، يهدف إلى جمع مساعدات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسودان، بتقديم مساعدات عاجلة للبلد الذي يشهد صراعا داميا على السلطة بين قوات الجيش والدعم السريع.

وقال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته بالمؤتمر، إن "المملكة حكومة وشعبا، وانطلاقاً من مبادئها في دعم وإغاثة الأشقاء والأصدقاء، لم تدخر جهدا في دعم الشعب السوداني الشقيق منذ بداية الأزمة، حيث أعلنت عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة (100) مليون دولار".

وأضاف أن هذه المساعدات يتم توزيعها من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووفق آلياته، كما تم تسيير جسر جوي وصل حتى هذا اليوم إلى 13 طائرة، وكذلك جسر بحري وصل حتى الآن إلى باخرتين حملت على متنها المواد الغذائية والصحية والإيوائية وغيرها من الاحتياجات، بالإضافة إلى إطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة للمركز.

وتعهدت قطر، بتقديم مبلغ 50 مليون دولار أمريكي لصالح المتضررين في السودان.

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

من جهتها قالت سامانثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن الولايات المتحدة تتعهد بتقديم مساعدات إضافية قدرها 171 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان.