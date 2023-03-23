رويترز: السعودية وسوريا اتفقتا على استئناف العلاقات
نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الخميس، عن 3 مصادر مطلعة قولها إن سوريا والسعودية اتفقتا على معاودة فتح سفارتيهما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من 10 سنوات.
واعتبرت الوكالة أن ذلك من شأنه أن يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في عودة دمشق إلى الصف العربي.
وقال مصدر إقليمي موالٍ لدمشق إن الاتصالات بين الرياض ودمشق اكتسبت زخمًا بعد اتفاق تاريخي لإعادة العلاقات بين السعودية وإيران، وهي الحليف الرئيس للرئيس السوري بشار الأسد.
ورأت "رويترز"، أن عودة العلاقات بين الرياض ودمشق ستكون بمثابة أهم تطور حتى الآن في تحركات الدول العربية لتطبيع العلاقات مع الأسد الذي قاطعته العديد من الدول الغربية والعربية منذ العام 2011.
وقال مصدر إقليمي ثانٍ متحالف مع دمشق لـ "رويترز" إن الحكومتين "تستعدان لإعادة فتح السفارتين بعد عيد الفطر".
وجاء القرار نتيجة محادثات في السعودية مع مسؤول مخابرات سوري رفيع، بحسب أحد المصادر الإقليمية ودبلوماسي في الخليج، بحسب "رويترز".
وقال الدبلوماسي الخليجي إن المسؤول السوري الرفيع "مكث أيامًا" في الرياض وجرى التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح السفارات "قريبًا جدًا".
وعرّف أحد المصادر الإقليمية المسؤول السوري على أنه حسام لوقا، الذي يرأس لجنة المخابرات السورية.
وقال إن المحادثات شملت الأمن على الحدود السورية مع الأردن، وتهريب حبوب "الكبتاجون" المخدرة إلى الخليج من سوريا.
وقال الدبلوماسي إن المحادثات السورية السعودية قد تمهد الطريق للتصويت على رفع تعليق عضوية سوريا خلال القمة العربية المقبلة المتوقع عقدها في السعودية في أبريل/ نيسان.