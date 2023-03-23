رويترز: السعودية وسوريا اتفقتا على استئناف العلاقات

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الخميس، عن 3 مصادر مطلعة قولها إن سوريا والسعودية اتفقتا على معاودة فتح سفارتيهما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من 10 سنوات.

واعتبرت الوكالة أن ذلك من شأنه أن يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في عودة دمشق إلى الصف العربي.

وقال مصدر إقليمي موالٍ لدمشق إن الاتصالات بين الرياض ودمشق اكتسبت زخمًا بعد اتفاق تاريخي لإعادة العلاقات بين السعودية وإيران، وهي الحليف الرئيس للرئيس السوري بشار الأسد.

ورأت "رويترز"، أن عودة العلاقات بين الرياض ودمشق ستكون بمثابة أهم تطور حتى الآن في تحركات الدول العربية لتطبيع العلاقات مع الأسد الذي قاطعته العديد من الدول الغربية والعربية منذ العام 2011.