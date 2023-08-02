محمد بن زايد يصل الأردن في زيارة رسمية
وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأردنية عمّان في زيارة رسمية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".
وبحسب الوكالة، كان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله مطار السرب الملكي "ماركا"، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله، ورئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين.
وقد جرت مراسم استقبال رسمية للشيخ محمد بن زايد، حيث اصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له، بعدها عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والأردن.
ومنذ دخول طائرة الشيخ محمد بن زايد، أجواء الأردن، رافقتها طائرات حربية تحية وترحيبًا بزيارة رئيس الإمارات.