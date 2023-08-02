محمد بن زايد يصل الأردن في زيارة رسمية

وقد جرت مراسم استقبال رسمية للشيخ محمد بن زايد، حيث اصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له، بعدها عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والأردن.

ومنذ دخول طائرة الشيخ محمد بن زايد، أجواء الأردن، رافقتها طائرات حربية تحية وترحيبًا بزيارة رئيس الإمارات.