ماذا قالت واشنطن عن الاتفاق بين السعودية وإيران؟
قال البيت الأبيض الجمعة، في أول تعليق له على الاتفاق بين السعودية وإيران، إن واشنطن ترحب بأي مسعى لإنهاء الحرب في اليمن.
وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن السعودية أبقت واشنطن على اطلاع بشأن محادثاتها مع إيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية لكن الولايات المتحدة لم تشارك فيها بصورة مباشرة، على حد قوله.
وقال "لا يتعلق الأمر بالصين. ندعم أي جهود من شأنها تخفيف حدة التوترات في المنطقة. نعتقد أن هذا في مصلحتنا، وهو شيء عملنا عليه من خلال مزيجنا الفعال من الردع والدبلوماسية".
وأضاف في تعليقه على الاتفاق، أن الموقف الأمريكي بشأن الاتفاق النووي الإيراني لم يتغير.
واتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، وفقاً لبيان "سعودي إيراني صيني" مشترك صدر في بكين، الجمعة.
ورحبت عدة دول عربية،الجمعة، بإعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران، خلال مدة أقصاها شهران، بعد قطيعة استمرت زهاء سبع سنوات.
وأعلنت كل من سلطنة عمان والعراق، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر، وقطر، والكويت، واليمن والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيانات منفصلة الترحيب بالخطوة.