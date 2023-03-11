ماذا قالت واشنطن عن الاتفاق بين السعودية وإيران؟

قال البيت الأبيض الجمعة، في أول تعليق له على الاتفاق بين السعودية وإيران، إن واشنطن ترحب بأي مسعى لإنهاء الحرب في اليمن.

وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن السعودية أبقت واشنطن على اطلاع بشأن محادثاتها مع إيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية لكن الولايات المتحدة لم تشارك فيها بصورة مباشرة، على حد قوله.