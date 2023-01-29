الكويتي جاسم البديوي أمينا عاما لمجلس التعاون من أول فبراير

يذكر أن الأمين العام الجديد لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي من مواليد 22 فبراير 1968، وهو حاصل على درجة الدبلوم في الدراسات الدبلوماسية من جامعة أوكسفورد – إنجلترا في العام 1993م، والبكالوريوس في الإعلام من جامعة يوتاه - الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1991.

وقد شغل البديوي عدة مناصب دبلوماسية منها سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة أغسطس 2022 – 2023، وسفير غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى خلال الفترة أكتوبر 2017 – 2022، ورئيس بعثة دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة فبراير 2017 – 2022.